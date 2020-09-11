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Balıkesir’de MHP’nin kongre takvimi belli oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanlığı 13 Olağan Kongresi için ilçe kongrelerinin tarihlerini belirledi.MHP Balıkesir İl Başkanlığından yapılan açıklamada 11 Eylül’de Havran ilçe kongresi ile başlayacak ve 31 Ekim’de Edremit ilçe kongresi ile bitecek.

Balıkesir’de MHP’nin kongre takvimi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanlığı 13 Olağan Kongresi için ilçe kongrelerinin tarihlerini belirledi.
MHP Balıkesir İl Başkanlığından yapılan açıklamada 11 Eylül’de Havran ilçe kongresi ile başlayacak ve 31 Ekim’de Edremit ilçe kongresi ile bitecek. MHP Balıkesir İl Başkanlığından yapılan açıklamada 11 Eylül Havran İlçe kongresi, 13 Eylül Burhaniye, 19 Eylül Savaştepe, 24 Eylül, Sındırgı, 25 Eylül İvrindi ve Marmara, 26 Eylül Erdek ve Manyas, 27 Eylül Susurluk, 3 Ekim Gönen, 4 Ekim Karesi, 10 Ekim Ayvalık ve Gömeç, 18 Ekim Bandırma, 22 Ekim Dursunbey, 24 Ekim Altıeylül, 30 Balya, Kepsut ve Bigadiç ve 31 Ekim Edremit ilçe kongreleri yapılacağı açıklandı.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
13:10
İkindi
16:43
Akşam
19:31
Yatsı
20:51

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Akdeniz Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Tiritoğlu Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
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