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Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.04.2020 22:05 | Son Güncelleme

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.E. idaresindeki 10 S 10448 minibüs, 17 Eylül Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde, U.C. yönetimindeki 10 PM 678 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada U.C. ile araçlarda bulunan Batuhan Bozkurt, Tuğrul Bozkurt, Reşit Kaplan ve Atakan Kılınç yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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5 Yaralı Balıkesir Bandırma Kaza

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