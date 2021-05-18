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Balıkesir'de orman yangını çıktı

18.05.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de orman yangını çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Müstecap Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 helikopter sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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