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Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

01.07.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'de orman yangını kontrol altına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Müstecap Mahallesi yakınındaki bozuk meşe alanında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 4 arazöz, 2 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, bir hizmet aracı, bir dozer sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince su takviyesinde bulunulan çalışmalara havadan helikopterle destek sağlandı.

Ekipler yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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