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Balıkesir'de orman yangınında zarar gören bölgeler yeniden ağaçlandırılacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Vali Hasan Şıldak: - "53 hektar alanı kaybetmemize sebep olan yangın sonrasında çalışmalar devam ediyor. 13 hektarı orman, 40 hektarı da tabiat parkı statüsünde olan alanı ağaçlandırılarak tekrar yeşertmek görevimiz"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, geçen günlerde Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin, "13 hektarı orman, 40 hektarı da tabiat parkı statüsünde olan 53 hektarlık alanı ağaçlandırılarak tekrar yeşertmek görevimiz." dedi.

Vali Şıldak, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir genelinde karantina kurallarına uymayıp dışarı çıkan pozitif veya temaslı 48 vatandaşın yurtlarda izolasyona tabi tutulduğunu söyledi.

Denetimlerde artık vatandaşlara yaptırımlar uygulandığını belirten Şıldak, "Kurallara uymayanlara, toplum sağlığını tehlikeye atanlara para cezası uyguluyoruz. Alanda görev yapan kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, kolluk birimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şıldak, geçen hafta sonu Badavut mevkisinde çıkan orman yangınına da değinerek, "Hepimizi derinden üzen ve 53 hektar alanı kaybetmemize sebep olan yangın sonrasında çalışmalar devam ediyor. 13 hektarı orman, 40 hektarı da tabiat parkı statüsünde olan 53 hektarlık alanı ağaçlandırılarak tekrar yeşertmek görevimiz." ifadelerini kullandı.

Devletin de bu konuda çok hassas olduğunu vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar, çıkan haberler, spekülasyondan ibaret. Tabii ki yanan alanlar yeniden ağaçlandırılacak. Teknik ekiplerimiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz bu alanın tespitlerini yapıyor. Teknik çalışmalar neticesinde uygun görülen zamanda temizlik, kök sökümü, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Bu alanda orman varlığının tekrar kazandırılmasında doğal yöntem mi yoksa dikim şeklinde mi bir uygulama olacağına Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar birlikte karar verecek. Bu da tamamen teknik gereklere göre belirlenecek. Valilik olarak süreci yakından izliyoruz. Yanan alan en uygun şartlarda yine orman alanı olarak ağaca kavuşturularak korunacak."

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