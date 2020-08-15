YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de ormanlık alanda ateş yakılmasına kısıtlama getirildi

Balıkesir'de ormanlık alanda ateş yakılmasına kısıtlama getirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.08.2020 15:17 | Son Güncelleme

Balıkesir'de ormanlık alanda ateş yakılmasına kısıtlama getirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği ormanlık alanlar ile civarında ateş yakılmasına kısıtlama getirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

İl genelinde, ruhsatlı işletmeler haricindeki tüm sahipli bağ, bahçe, zeytinlik gibi yerlerde, ateş yakılması 15 Eylül'e kadar yasaklandı. Söz konusu tarihe kadar giriş çıkış olmayacak ormanlık alanlarda, ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı kamp da yapılamayacak.

Öte yandan kent genelindeki tabiat parkı ve mesire alanlarında, 31 Ekim'e kadar 20.00 ile 09.00 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmasına kısıtlama getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Daha yeşil bir Ankara

Daha yeşil bir Ankara

Başkan Sandal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Başkan Sandal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Aydın’da karantinaya uymayan vatandaşlara 3 bin 150 TL ceza kesilecek

Aydın’da karantinaya uymayan vatandaşlara 3 bin 150 TL ceza kesilecek

Adıyaman’da 46 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da 46 adres karantina altına alındı

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:14
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:12
Yatsı
21:40

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Ayşegül Eczanesi
Merkez
Canbay Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Havacılar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Tosun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

Büyükşehir’den ‘koca çınarlara’ moral

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.