Balıkesir'de otomobil çapa makinesine çarptı: 3 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin çapa makinesine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ali Emre Güneş yönetimindeki 34 SC 3613 plakalı otomobil, Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Akçay kavşağı mevkisinde, Bayram Dereoğlu idaresindeki halk arasında "patpat" olarak tabir edilen çapa makinesine arkadan çarptı.

Kazada, çapa makinesinin sürücüsü Dereoğlu, araçtaki Ayfer Dereoğlu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Edremit ve Burhaniye Devlet hastanelerine kaldırıldı.

