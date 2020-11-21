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Balıkesir'de otomobil evin bahçesine devrildi 3 kişi yaralandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.11.2020 21:39 | Son Güncelleme

Balıkesir'de otomobil evin bahçesine devrildi 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, tıra yol vermek isteyen otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Keçidere Mahallesi'ndeki daralan bir sokakta tıra yol vermek isteyen Yusuf K. idaresindeki otomobil geri geri giderken evin bahçesine devrildi.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar sürücü Yusuf K. ile yanındaki Fazilet ve Esma Nur K, sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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