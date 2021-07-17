Balıkesir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.M. idaresindeki 10 V 3327 plakalı traktör, Balıkesir-Bursa kara yolu Demirkapı mevkisinde, A.G. yönetimindeki 34 ZG 3232 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.



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