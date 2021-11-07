Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 10 YS 436 plakalı otomobil, Çanakkale-Balıkesir kara yolunda ilçeye bağlı Yolören Mahallesi mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Aynur Tütüncü'ye (50) çarptı.

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tütüncü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Tütüncü'nün cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Y.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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