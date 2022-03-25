Balıkesir'de otomobilin çarptığı kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Bademli Mahallesi’nde Y.P. (20) yönetimindeki 35 DSH 58 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Akiye Karakuş'a (43) çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Karakuş’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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