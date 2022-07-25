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Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25.07.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muharrem Tunçay (50) idaresindeki 10 AGG 284 plakalı otomobil, Susurluk-Bandırma kara yolunun Kepekler Mahallesi kavşağında, İsmail Araboğa'nın kullandığı 63 TH 499 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, Tunçay olay yerinde yaşamını yitirdi, Hande Alan (32) yaralandı.

Alan, Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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trafik kazası Balıkesir

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