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Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

BURSA HABERLERİ  | 03.12.2020 00:26 | Son Güncelleme

Balıkesir'de otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde, Soner K. idaresindeki 10 ABM 454 plakalı otomobil, Emre Ç. yönetimindeki 10 BN 886 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü Soner K. ile Şirin K. ve Ömer Çağrı B. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken sürücü Soner K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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