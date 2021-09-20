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Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

20.09.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Kaşif Acar Caddesi Eski Devlet Hastanesi mevkisinde Fuat D'ye ait otomobil aniden yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü otomobilde hasar oluştu.

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