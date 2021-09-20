Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Kaşif Acar Caddesi Eski Devlet Hastanesi mevkisinde Fuat D'ye ait otomobil aniden yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü otomobilde hasar oluştu.



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