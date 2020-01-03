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  4. Balıkesir’de Pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

Balıkesir’de Pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Pazar gününden itibaren Balıkesir ve Bölgenin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği açıklandı.Balıkesir ve bölgenin Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinden yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor.

Balıkesir’de Pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Pazar gününden itibaren Balıkesir ve Bölgenin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği açıklandı.
Balıkesir ve bölgenin Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinden yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemizin 05 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü akşam saatlerinde bölge genelinde başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, bölgemizin kıyı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" açıklaması yapıldı.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
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Sabah
08:22
Öğle
13:18
İkindi
15:42
Akşam
18:03
Yatsı
19:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Çardaklı Eczanesi
Merkez
Gökben Eczanesi
Merkez
Yaprak Alver Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Eda Eczanesi
Bandirma
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