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  4. Balıkesir’de polis 12 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 12 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 12 kişiyi yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı.

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 12 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 12 kişi Balıkesir il merkezi, Burhaniye, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 12 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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Selin Küçük Eczanesi
Merkez
Uğurlu Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
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Bilge Eczanesi
Ayvalik
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