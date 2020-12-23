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Balıkesir’de polis 12 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.12.2020 09:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde aranan suçlulara yönelik operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 15 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; İl merkezinde 3 aranan şahıs, 3 ruhsatsız tabanca 11 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, Ayvalık İlçesinde 2 aranan şahıs, Bandırma İlçesinde 1 aranan şahıs, Edremit İlçesinde 5 aranan şahıs, 1 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ve Savaştepe İlçesinde de 1 arana şahıs olmak üzere toplam 12 aranan şahıs yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde aranan suçlulara yönelik operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı yakalarken, 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 15 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; İl merkezinde 3 aranan şahıs, 3 ruhsatsız tabanca 11 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, Ayvalık İlçesinde 2 aranan şahıs, Bandırma İlçesinde 1 aranan şahıs, Edremit İlçesinde 5 aranan şahıs, 1 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ve Savaştepe İlçesinde de 1 arana şahıs olmak üzere toplam 12 aranan şahıs yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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