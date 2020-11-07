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Balıkesir’de polis 12 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 12 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 4 ruhsatsız tabanca bu tabancalara ait 111 adet mermi, Ayvalık İlçesinde, 2 ateşli silah ve bu silahlara ait 16 adet fişek, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca,Bandırma İlçesinde, 1 adet kurusıkı tabanca,Edremit İlçesinde, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız Av Tüfeği, 1 kurusıkı 9 mm tabanca ve 9 adet fişek ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 9 adet fişekolmak üzere toplam, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve 21 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 68 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait 59 adet fişek, 1 adet pompalı olarak tabir edilen ruhsatsız tüfek ve 9 adet fişek ve 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 12 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 4 ruhsatsız tabanca bu tabancalara ait 111 adet mermi, Ayvalık İlçesinde, 2 ateşli silah ve bu silahlara ait 16 adet fişek, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca,
Bandırma İlçesinde, 1 adet kurusıkı tabanca,
Edremit İlçesinde, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız Av Tüfeği, 1 kurusıkı 9 mm tabanca ve 9 adet fişek ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 9 adet fişek
olmak üzere toplam, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve 21 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 68 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait 59 adet fişek, 1 adet pompalı olarak tabir edilen ruhsatsız tüfek ve 9 adet fişek ve 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirildi.

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