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Balıkesir’de polis 13 aranan şahsı yakalarken 5 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda 13 arana şahsı yakalarken, 5 ateşli silah ile 51 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 6 kişiyi yakalarken, 2 silah ve 13 fişek, Edremit ilçesinde 3 kişiyi yakalarken, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 38 fişek ele geçirdi.

Balıkesir’de polis ekipleri Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda 13 arana şahsı yakalarken, 5 ateşli silah ile 51 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezinde 6 kişiyi yakalarken, 2 silah ve 13 fişek, Edremit ilçesinde 3 kişiyi yakalarken, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 38 fişek ele geçirdi. Ayvalık’ta 2 aranan kişi, Bandırmada 1 aranan kişi ve Burhaniye’de 1 aranan kişiyi yakaladı.

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Şifa Sun Eczanesi
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Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Gürer Eczanesi
Bandirma
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