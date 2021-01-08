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Balıkesir’de polis 15 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.01.2021 13:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 10 uyuşturucu operasyonunda 15 şahsı yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 10 uyuşturucu operasyonunda 15 şahsı yakaladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık ve Susurluk ilçelerinde yapılan 10 ayrı operasyonda 15 şahıs yakalanırken, adlî makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında yaptığı aramalarda 5,28 gram metamfetamin, 16 adet sentetik ecza hap ve 49,81 gram esrar ele geçirdi.

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