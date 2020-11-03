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Balıkesir’de polis 16 aranan şahıs yakalanırken,15 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.11.2020 20:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalanırken, 15 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan aranılan şahıslara ve silah çalışmalarında; Balıkesir İl Merkezinde, 3 aranan şahıs yakalanırken 3 tabanca ve 16 fişek, Bandırma İlçesinde, 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 27 adet fişek, Edremit İlçesinde, 6 aranan şahıs yakalanırken, 3 kurusıkı tabanca, 2 tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ve 191 fişek, Ayvalık ilçesinde 4 aranan şahıs, Sındırgı ilçesinde 2 aranan şahıs ve Erdek İlçesinde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 103 fişek fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 16 aranan şahıs yakalanırken, 15 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan aranılan şahıslara ve silah çalışmalarında; Balıkesir İl Merkezinde, 3 aranan şahıs yakalanırken 3 tabanca ve 16 fişek, Bandırma İlçesinde, 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 27 adet fişek, Edremit İlçesinde, 6 aranan şahıs yakalanırken, 3 kurusıkı tabanca, 2 tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ve 191 fişek, Ayvalık ilçesinde 4 aranan şahıs, Sındırgı ilçesinde 2 aranan şahıs ve Erdek İlçesinde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 103 fişek fişek ele geçirildi.

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Hayat Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
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