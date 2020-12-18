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Balıkesir’de polis 19 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.12.2020 23:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakalarken, 10 adet ateşli silah ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda il merkezinde 12 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 22 fişek ele geçirdi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 19 kişiyi yakalarken, 10 adet ateşli silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları operasyonlarda il merkezinde 12 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 22 fişek ele geçirdi. Ayrıca Bandırma’da 3 aranan şahıs, Burhaniye’de 3 ruhsatsız tüfek ve 5 kartuş, Edremit’te 3 aranan şahıs yakalanırken 4 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 17 fişek, İvrindi İlçesinde 1 aranan şahıs yakalarken toplam da 19 aranan şahıs, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 13 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet fişek de ele geçirildi.

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