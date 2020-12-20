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Balıkesir’de polis 19 aranan şahsı yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.12.2020 12:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı yakaladı.

Balıkesir’de polis 19 aranan şahsı yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı yakaladı. Polis ekipleri operasyon sırasında ayrıca 2 ateşli silah ve 31 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda, merkez ilçelerde 10 aranan şahsı yakalarken 1 tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 22 fişek ele geçirirken, Ayvalık İlçesinde 2 aranan şahıs, Bandırma İlçesinde 2 aranan şahıs, Edremit İlçesinde 5 aranan şahıs ve Susurluk İlçesinde de 1 adet av tüfeği ve 9 adet kartuş ele geçirilirken toplamda 19 aranan şahıs, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 22 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 9 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir’de polis 19 aranan şahsı yakalandı

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