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Balıkesir’de polis 20 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 20 şüpheliyi yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişiyi Erdek, Edremit, Susurluk, Ayvalık, Balıkesir il merkezinde olmak üzere gözaltına alındı.

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 20 şüpheliyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişiyi Erdek, Edremit, Susurluk, Ayvalık, Balıkesir il merkezinde olmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

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