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Balıkesir’de polis 20 aranan şahsı yakalarken, 3 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.12.2020 14:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 20 aranan şahsı yakalaerken, 3 ateşli silah ve mermilerini ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il genelinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 20 aranan şahıs, 2 adet ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ve 5 adet fişek ele geçirildi.Balıkesir İl Merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 adet menşei belli olmayan 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet dolu fişek ve Muhtelif suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.Ayvalık İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve aranan 1 şahıs yakalandı.Bandırma İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı.Burhaniye İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı.Edremit İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; aranan 2 şahıs yakalandı,Erdek İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 aranan şahıs yakalandı.Manyas İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 aranan şahıs yakalandı.Savaştepe İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 2 şahıs yakalandı ve Sındırgı İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; tehdit suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 20 aranan şahsı yakalaerken, 3 ateşli silah ve mermilerini ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il genelinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 20 aranan şahıs, 2 adet ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Balıkesir İl Merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 adet menşei belli olmayan 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet dolu fişek ve Muhtelif suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.
Ayvalık İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve aranan 1 şahıs yakalandı.
Bandırma İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı.
Burhaniye İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı.
Edremit İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; aranan 2 şahıs yakalandı,
Erdek İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 aranan şahıs yakalandı.
Manyas İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 1 aranan şahıs yakalandı.
Savaştepe İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 2 şahıs yakalandı ve Sındırgı İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; tehdit suçundan aranan 1 şahıs yakalandı.

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