YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de polis 22 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis 22 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 22 kişiyi yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 22 kişiyi Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Gönen ilçesi ve İl Merkezinde gözaltına alındı.

Balıkesir’de polis 22 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 22 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 22 kişiyi Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Gönen ilçesi ve İl Merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 22 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Çevre yolunda sürücüler ölümden döndü

Çevre yolunda sürücüler ölümden döndü

Tarım ve servis araçlarına denetim

Tarım ve servis araçlarına denetim

TREDAŞ’ta korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı

TREDAŞ’ta korona virüsüne karşı önlemler arttırıldı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Balıkesir Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
13:22
İkindi
16:45
Akşam
19:25
Yatsı
20:43

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Kent Eczanesi
Merkez
Şelale Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Manyas’ta İstiklal Marşı okuma yarışması yapıldı

Manyas’ta İstiklal Marşı okuma yarışması yapıldı

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.