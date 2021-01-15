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Balıkesir’de polis 23 aranan şahsı yakaladı

15.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı asayiş uygulamaları esnasında 23 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı asayiş uygulamaları esnasında 23 aranan şahsı yakaladı. Polis ekipleri uygulama esnasında 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 55 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, ve Gönen ilçelerinde de yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 23 aranan şahsı yakalarken, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 2 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 38 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 15 adet fişek ele geçirildi.

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