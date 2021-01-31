Balıkesir’de polis 24 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı yakaladı. Polis ekipleri uygulamalar esnasında 8 ateşli silah ve bu silahlara ait 68 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde 30.01.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlardan aranan 24 kişiyi yakalarken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 15 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve silaha ait 53 adet kartuş ele geçirdi.

