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Balıkesir’de polis 25 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.08.2020 09:04 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il geneli ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakaladı. Balıkesir İl Merkezinde muhtelif suçlardan aranan 14 şahıs, Burhaniye İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 6 şahıs, Edremit İlçesinde muhtelif suçlardan aranan 3 şahıs, Gönen ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs ve Gömeç ilçesinde muhtelif suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Nilay Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Plevne Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Can Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
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