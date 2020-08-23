Balıkesir’de polis 3 silah yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri İl merkezi ve Edremit’te yaptıkları operasyonlarda 3 ateşli silah ve bunlara ait 8 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda; İl Merkezinde, 1 adet ruhsatsız üzerinde ibaresi bulunmayan 7,65 mm çapında ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız üzerinde ibaresi bulunmayan pompalı tüfek ve bu silaha ait 2 adet fişek, Edremit İlçesinde, 1 adet ruhsatsız Glock marka 9 mm çapında ateşli silah ve bu silaha ait 1 adet fişek olmak üzere toplam, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve 6 adet fişek, 1 adet pompalı av tüfeği ve 2 adet fişek ele geçirildi.



