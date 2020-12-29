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Balıkesir’de polis 4 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.12.2020 13:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri yaptıkları asayiş uygulamaları esnasında 4 aranan şahsı yakalarken, 2 ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 14 kartuş ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir il merkezinde 3 aranan şahıs, Bandırma ilçesinde 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 kartuş, Edremit ilçesinde 1 ruhsatsız tüfek ve Manyas ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere 4 aranan şahıs yakalanırken, 2 ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 14 kartuş ele geçirdi.

Balıkesir’de polis 4 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri yaptıkları asayiş uygulamaları esnasında 4 aranan şahsı yakalarken, 2 ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 14 kartuş ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir il merkezinde 3 aranan şahıs, Bandırma ilçesinde 1 ruhsatsız av tüfeği ve 14 kartuş, Edremit ilçesinde 1 ruhsatsız tüfek ve Manyas ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere 4 aranan şahıs yakalanırken, 2 ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 14 kartuş ele geçirdi.

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