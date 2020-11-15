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Balıkesir’de polis 41 aranan şahsı yakalarken, 20 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.11.2020 11:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 41 aranan şahsı yakalarken, 20 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 11.11.2020 - 13.11.2020 tarihleri arasında Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 16 aranan şahıs ve ruhsatsız 2 tüfek, , (2) Ayvalık ilçesinde 2 aranan şahıs 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 6 fişek, , Bandırma ilçesinde 4 aranan şahıs, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 39 fişek, Burhaniye ilçesinde 2 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 10 aranan şahıs, 5 tabanca ve 7 fişek, Erdek ilçesinde 1 tüfek ve 1 kartuş, (2) Gömeç ilçesinde 2 aranan şahıs, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 20 adet fişek, Susurluk ilçesinde 3 aranan şahıs, 2 tabanca ve 5 fişek, Sındırgı ilçesinde 2 arana şahıs yakalandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 41 aranan şahsı yakalarken, 20 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 11.11.2020 - 13.11.2020 tarihleri arasında Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 16 aranan şahıs ve ruhsatsız 2 tüfek, , (2) Ayvalık ilçesinde 2 aranan şahıs 2 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 6 fişek, , Bandırma ilçesinde 4 aranan şahıs, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 39 fişek, Burhaniye ilçesinde 2 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 10 aranan şahıs, 5 tabanca ve 7 fişek, Erdek ilçesinde 1 tüfek ve 1 kartuş, (2) Gömeç ilçesinde 2 aranan şahıs, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 20 adet fişek, Susurluk ilçesinde 3 aranan şahıs, 2 tabanca ve 5 fişek, Sındırgı ilçesinde 2 arana şahıs yakalandı.

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