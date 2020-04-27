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Balıkesir’de polis 450 araç sürücüsüne ceza kesti

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.04.2020 10:29 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamada 450 sürücüye ceza kesildi.

Balıkesir’de polis 450 araç sürücüsüne ceza kesti

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamada 450 sürücüye ceza kesildi. Sürücülere toplamda 242 bin 186 liralık ceza kesilirken, 20 araç trafikten men edildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Polis ekipleri kusurlu araç ve sürücülere geçit vermiyor. Trafik polisleri tarafından Balıkesir il genelinde son 24 saat içerisinde yapılan denetimlerde kusurlu görülen 450 araç sürücüsüne 242 bin 186 TL idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda 20 araç ise trafikten men edildi.

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