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Balıkesir’de polis 5 aranan şahsı yakalarken 4 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.01.2021 21:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 5 aranan şahsı yakalarken 4 silah ve bu silahlara ait 10 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir il merkezinde 1 aranan şahıs, 2 tabanca ve 8 fişek, Bandırma ilçesinde 1 aranan şahıs, Ayvalık ilçesinde 1 tabanca ve 2 fişek, Edremit ilçesinde 2 aranan şahıs ve 1 tüfek ve Susurluk ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere toplam 5 aranan şahıs, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 10 fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 5 aranan şahsı yakalarken 4 silah ve bu silahlara ait 10 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Balıkesir il merkezinde 1 aranan şahıs, 2 tabanca ve 8 fişek, Bandırma ilçesinde 1 aranan şahıs, Ayvalık ilçesinde 1 tabanca ve 2 fişek, Edremit ilçesinde 2 aranan şahıs ve 1 tüfek ve Susurluk ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere toplam 5 aranan şahıs, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 10 fişek ele geçirildi.

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