YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de polis 5 aranan şahsı yakalarken, 8 silah ele geçirdi

Balıkesir’de polis 5 aranan şahsı yakalarken, 8 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 aranan şahsı yakalarken, 8 ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 1 aranan şahıs, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca, Bandırma’da 1 aranan şahıs, Edremit’te 3 aranan şahıs, 1 tüfek, 1 tabanca ve 7 fişek, Ayvalık’ta 1 tabanca ve 2 fişek ve Burhaniye’de 1 tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 aranan şahsı yakalarken, 8 ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 1 aranan şahıs, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 kurusıkı tabanca, Bandırma’da 1 aranan şahıs, Edremit’te 3 aranan şahıs, 1 tüfek, 1 tabanca ve 7 fişek, Ayvalık’ta 1 tabanca ve 2 fişek ve Burhaniye’de 1 tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Kasım Salı

İmsak
06:22
Sabah
07:48
Öğle
12:58
İkindi
15:35
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Kasım Salı

Acar Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Sözdemir Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Aksakal Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.