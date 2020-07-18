Balıkesir’de polis 7 ateşli silah yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde yaptığı operasyonlarda 7 ateşli silah ve 87 fişek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İl merkezi ve ilçeler genelinde yapılan silah operasyonlarında; Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet Zoraki marka kurusıkı tabanca ve menşesiz tek kırma tabir edilen av tüfeği ve bu tüfeğe ait 2 adet fişek, 1 adet Zoraki marka ruhsatsız silah ve 47 adet fişek, 1 adet Özkursan marka kuru sıkı silah, 1 adet Üzümlü marka pompalı tüfek, Burhaniye İlçesinde, 1 adet 9 mm çapında P2000 Usp marka tabanca bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 6 adet fişek,1 adet menşeyisiz pompalı tabir edilen tüfek ve bu tüfeğe ait 12 adet fişek, Edremit İlçesinde, 1 adet 9,00 mm çapında Sprinfield marka ruhsatsız ateşli silah ve 18 adet fişek, olmak üzere toplam, 3 Adet Ruhsatsız tabanca, 2 Adet kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tabir edilen ve 1 adet tek kırma tabir edilen tüfek, 87 adet fişek ele geçirdi.

