YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de polis 70 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis 70 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

01.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Balıkesir’de polis 70 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri son bir haftada 49 ayrı çalışmada 70 uyuşturucu şüphelisini yakalarken adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, il genelinde son bir haftada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 49 ayrı çalışmada 70 şüpheli şahsı yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de polis ekipleri son bir haftada 49 ayrı çalışmada 70 uyuşturucu şüphelisini yakalarken adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, il genelinde son bir haftada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 49 ayrı çalışmada 70 şüpheli şahsı yakalarken, adlî makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. 7 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla 58 şüpheli şahıs da işlemleri akabinde serbest bırakıldı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda 1 kilo 37 gram esrar, 60 gram bonzai, 252 adet ecza hap, 148 gram metamfetamin, 115 adet Ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 280 TL para ve 137 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir’de polis 70 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa... Mutasyonlu virüsle ilgili çarpıcı araştırma! Eğer bu doğruysa...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:09
Öğle
13:27
İkindi
16:10
Akşam
18:35
Yatsı
19:55

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Alp Eczanesi
Merkez
Budakoğlu Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Altunbaş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Balıkesir’de denetim komisyonları seçildi

Balıkesir’de denetim komisyonları seçildi

Balıkesir’de polis son 1 haftada 97 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de polis son 1 haftada 97 aranan şahsı yakaladı

Bigadiç’te 2 mahalle karantina altına alındı

Bigadiç’te 2 mahalle karantina altına alındı

Balıkesir'de 2 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Balıkesir'de 2 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

BALTOK’ta mutlu son

BALTOK’ta mutlu son

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.