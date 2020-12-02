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Balıkesir’de polis 88 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.12.2020 00:44 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 88 aranan şahsı yakalarken, 31 ateşli silah ve bu silahlara ait 67 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 23.11.2020 - 29.11.2020 tarihleri arasında “Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 36 aranan şahıs, 1 adet ruhsatsız tüfek, Ayvalık ilçesinde 7 aranan şahıs, 1 tabanca, 1 tüfek ve 4 fişek, Bandırma’da 17 aranan şahıs, 2 tüfek, Burhaniye’de 4 aranan şahıs, 6 tüfek ve 10 fişek, Edremit’te 17 aranan şahıs 10 tabanca, 4 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 50 fişek, Erdek’te 2 aranan şahıs, Gönen’de 2 aranan şahıs, Manyas’ta 1 aranan şahıs, Savaştepe’de 1 aranan şahıs, Susurluk’ta 1 aranan şahıs, 1 tabanca ve 1 tüfek, Gömeç’te 1 tüfek ve 3 fişek ve Havran ilçesinde de 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 88 aranan şahsı yakalarken, 31 ateşli silah ve bu silahlara ait 67 fişek ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 23.11.2020 - 29.11.2020 tarihleri arasında “Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 36 aranan şahıs, 1 adet ruhsatsız tüfek, Ayvalık ilçesinde 7 aranan şahıs, 1 tabanca, 1 tüfek ve 4 fişek, Bandırma’da 17 aranan şahıs, 2 tüfek, Burhaniye’de 4 aranan şahıs, 6 tüfek ve 10 fişek, Edremit’te 17 aranan şahıs 10 tabanca, 4 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 50 fişek, Erdek’te 2 aranan şahıs, Gönen’de 2 aranan şahıs, Manyas’ta 1 aranan şahıs, Savaştepe’de 1 aranan şahıs, Susurluk’ta 1 aranan şahıs, 1 tabanca ve 1 tüfek, Gömeç’te 1 tüfek ve 3 fişek ve Havran ilçesinde de 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Yakalan şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma yapıldı.

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