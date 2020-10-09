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Balıkesir’de polis aranan 57 şahsı yakalarken, 9 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.10.2020 11:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları ’Aranan Şahıslara’ yönelik operasyonlarda 57 kişi yakalanırken, ayrı operasyonlarda 9 ateşli silah ele geçirdi.Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipler “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları ’Aranan Şahıslara’ yönelik operasyonlarda 57 kişi yakalanırken, ayrı operasyonlarda 9 ateşli silah ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipler “Aranan Şahısların Yakalanması”na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet fişek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 27 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 5 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan kişiler için idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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