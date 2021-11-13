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Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede

13.11.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Güngör'e ateş açtığı öne sürülen Devrim E. ile Fahreddin K'nin de bulunduğu 12 şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

- Olay

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı. Zanlılar, Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Güngör, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olay sonrası 11 şüpheli ile kaçan Devrim E, ekiplerce yakalanmıştı.

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