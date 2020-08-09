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Balıkesir’de polis son 1 ayda 19 silah yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.08.2020 19:11 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 ayda il genelinde yaptıkları operasyonlarda 19 ateşli silah ile bu silahlara ait 79 fişek ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il ve ilçeler genelinde yaptıkları operasyonlarda; Balıkesir İl merkezinde, 1 adet Kurusıkı tabanca, Ayvalık İlçesinde, 1 adet 7,65 mm Çapında Sigsauver marka ruhsatsız ateşli silah, 1 adet 9 mm çapında Colt marka ateşli silah ve 8 adet fişek, Üzerinde Type Krup Esse ibaresi bulunan 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 12 adet fişek, 1 adet Sig sauer marka tabanca, Bandırma İlçesinde, 1 adet pompalı uzun namlulu tüfek ve 21 fişek, 1 adet 7, 65 mm(markasız) ruhsatsız tabanca, 1 adet Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca 2 fişek, 1 adet 36 Cal marka model bilgisi bulunmayan ateşli silah ve 1 adet fişek, Bigadiç İlçesinde, 1 adet 9 mm çapında Sar-9 Mete marka ateşli silah ve 14 adet fişek, Burhaniye İlçesinde, 1 adet kurusıkı Retay Mod 92 ibareli kurusıkı tabanca, Olayda kullanılan 1 adet Sarsılmaz Kılınç 2000 Mega marka ruhsatlı ateşli silah, Edremit İlçesinde, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan 7,65 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve 3 adet fişek, 1 adet French Military Police ibareli 7,65 tabanca ve tabancaya ait 4 adet 7,65 fişek, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan Kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek, Erdek İlçesinde, 1 Adet First Class marka ruhsatlı av tüfeği, 1 adet 9 mm Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek,Savaştepe İlçesinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve Gönen İlçesinde, 1 adet Kurusıkı tabanca, olmak üzere toplam, 10 adet Ruhsatsız ateşli silah, 1 adet Ruhsatlı ateşli silah, 2 adet Ruhsatsız av tüfeği, 4 adet Kurusıkı silah, 2 adet olayda kullanılan ruhsatlı pompalı tüfek ve bu silahlara ait 79 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 ayda il genelinde yaptıkları operasyonlarda 19 ateşli silah ile bu silahlara ait 79 fişek ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il ve ilçeler genelinde yaptıkları operasyonlarda; Balıkesir İl merkezinde, 1 adet Kurusıkı tabanca, Ayvalık İlçesinde, 1 adet 7,65 mm Çapında Sigsauver marka ruhsatsız ateşli silah, 1 adet 9 mm çapında Colt marka ateşli silah ve 8 adet fişek, Üzerinde Type Krup Esse ibaresi bulunan 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 12 adet fişek, 1 adet Sig sauer marka tabanca, Bandırma İlçesinde, 1 adet pompalı uzun namlulu tüfek ve 21 fişek, 1 adet 7, 65 mm(markasız) ruhsatsız tabanca, 1 adet Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca 2 fişek, 1 adet 36 Cal marka model bilgisi bulunmayan ateşli silah ve 1 adet fişek, Bigadiç İlçesinde, 1 adet 9 mm çapında Sar-9 Mete marka ateşli silah ve 14 adet fişek, Burhaniye İlçesinde, 1 adet kurusıkı Retay Mod 92 ibareli kurusıkı tabanca, Olayda kullanılan 1 adet Sarsılmaz Kılınç 2000 Mega marka ruhsatlı ateşli silah, Edremit İlçesinde, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan 7,65 mm çapında ruhsatsız ateşli silah ve 3 adet fişek, 1 adet French Military Police ibareli 7,65 tabanca ve tabancaya ait 4 adet 7,65 fişek, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan Kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek, Erdek İlçesinde, 1 Adet First Class marka ruhsatlı av tüfeği, 1 adet 9 mm Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek,
Savaştepe İlçesinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve Gönen İlçesinde, 1 adet Kurusıkı tabanca, olmak üzere toplam, 10 adet Ruhsatsız ateşli silah, 1 adet Ruhsatlı ateşli silah, 2 adet Ruhsatsız av tüfeği, 4 adet Kurusıkı silah, 2 adet olayda kullanılan ruhsatlı pompalı tüfek ve bu silahlara ait 79 adet fişek ele geçirildi.

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