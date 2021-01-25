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Balıkesir’de polis son 1 haftada 74 uyuşturucu şüphelisini yakaladı

25.01.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada yaptığı 44 operasyonda 74 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adliyeye sevk edilenlerden 2 kişi tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 18.01.2021 - 24.01.2021 tarihleri arasında yapılan 44 ayrı çalışmada 74 şüpheli şahıs yakaladı.

Balıkesir’de polis ekipleri son 1 haftada yaptığı 44 operasyonda 74 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adliyeye sevk edilenlerden 2 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 18.01.2021 - 24.01.2021 tarihleri arasında yapılan 44 ayrı çalışmada 74 şüpheli şahıs yakaladı. Adlî makamlara sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklanırken, 8 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla 62 şüpheli şahıs da işlemleri akabinde serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin operasyonlar sırasında yaptığı aramalarda 11 gram esrar, 10 gram toz esrar, 1 gram kokain, 127 gram bonzai, bin 409 adet ecza hap, 132 gram metamfetamin, 29 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi ve 16 adet fişek ele geçirildi.

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