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Balıkesir’de polisi 7 silah ele geçirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.04.2020 10:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 7 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 7 adet silah yakalandı.

Balıkesir’de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 7 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 7 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir merkezde 1 adet kurusıkı silah ve 13 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 10 adet fişek, Edremit ilçesinde 3 adet ruhsatsız ateşli silah ile 11 adet fişek ile 2 adet yivsiz av tüfeği ve 35 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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