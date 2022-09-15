YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de polisin durdurduğu minibüste 201,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Balıkesir'de polisin durdurduğu minibüste 201,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

15.09.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de polisin durdurduğu minibüste 201,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Balıkesir'de polisin durdurduğu minibüste 201,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir minibüste 201,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şüphelinin minibüste uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler bir süre sonra aracı durdurdu.

Ekipler, narkotik köpeğiyle birlikte yaptıkları aramalar sonucunda aracın koltuğunun alt kısmında 5 parça halinde 201,4 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de kafede otururken otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandıBalıkesir'de kafede otururken otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı
Sivasspor-CFR Cluj maçına doğruSivasspor-CFR Cluj maçına doğru
Sivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandıSivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir uyuşturucu Minibüs

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
13:09
İkindi
16:40
Akşam
19:26
Yatsı
20:45

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Perşembe

Soylu Eczanesi
Altieylul
Yörükoğlu Eczanesi
Altieylul
Kent Eczanesi
Karesi
Koray Eczanesi
Karesi
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Ihlamur Eczanesi
Bandirma
Kapıdağ Sağlık Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.