Balıkesir'de polisin durdurduğu minibüste 201,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir minibüste 201,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şüphelinin minibüste uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler bir süre sonra aracı durdurdu.

Ekipler, narkotik köpeğiyle birlikte yaptıkları aramalar sonucunda aracın koltuğunun alt kısmında 5 parça halinde 201,4 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

