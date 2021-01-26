YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de polisten kaçak eşya operasyonu

Balıkesir’de polisten kaçak eşya operasyonu

26.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Balıkesir’de polisten kaçak eşya operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri kaçak elektronik eşya satıcına operasyon düzenledi.

Balıkesir’de polis ekipleri kaçak elektronik eşya satıcına operasyon düzenledi. Polis ekipleri şahsı işyeri ve aracında yaptığı aramada çok sayıda kaçak elektronik eşya ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince kaçakçılığın önlenmesi yönelik olarak Balıkesir merkezde bir şüpheli şahısın işyeri, araç ve ikametinde yapılan aramada; 32 adet S. Tuşlu telefon, 4 adet Tw.. marka tuşlu telefon, 3 adet R.. 9 Androit cep telefonu, 260 adet araç şarj aleti, 690 adet USB kablo 101 adet kulaklık ve 35 adet Powerbank ele geçirilirken; şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:26
İkindi
16:04
Akşam
18:28
Yatsı
19:49

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Stad Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Can Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Bilgi Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Balıkesir’de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de jandarma son 3 günde aranan 50 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma son 3 günde aranan 50 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 502 bin oldu

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 502 bin oldu

ADSM 2020’de 59 bin poliklinik gerçekleştirdi

ADSM 2020’de 59 bin poliklinik gerçekleştirdi

ADSM 2020’de 59 bin poliklinik gerçekleştirdi

ADSM 2020’de 59 bin poliklinik gerçekleştirdi

Bandırma’da aşılama çalışmaları sürüyor

Bandırma’da aşılama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.