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Balıkesir’de polisten silah operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il ve ilçe genelinde yaptıkları operasyonlarla ruhsatsız silaha savaş açtı.

Balıkesir’de polis ekipleri il ve ilçe genelinde yaptıkları operasyonlarla ruhsatsız silaha savaş açtı. Polis ekipleri toplam 14 silah ve 273 fişek ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il ve ilçeler genelinde yapılan uygulamalarda, Gönen İlçesinde 1 Adet Üzümlü Marka Yivsiz Av Tüfeği, 1 Adet 9 mm Çapında Torun Marka Kurusıkı Silah ve 10 Adet Fişek, Susurluk İlçesinde yapılan çalışmada; 2 Adet 9 mm Çapında Sugsauer Marka Ruhsatsız Ateşli Silah, 1 Adet ve 9 mm Çapında Pistoledt Marka Ruhsatsız Ateşli Silah, 1 Adet 9 mm Çapında Smith Wesson Marka Ruhsatsız Ateşli Silah, 1 Adet Boyard Marka 7,65 mm Çapında Ruhsatsız Ateşli Silah, 1 Adet Mızrak Marka Superpoze tipi Yivsiz Av Tüfeği, 6. Muhtelif Çap ve Markalarda 140 Adet Fişek olmak üzere toplam 5 Adet Ruhsatsız Ateşli Silah, 1 Adet Yivsiz Av Tüfeği ve 140 Adet Fişek, Balıkesir İl merkezinde 1 Adet Magnum Marka Yivsiz Av Tüfeği ve 1 Adet Üzümlü Marka Yivsiz Av Tüfeği, Edremit İlçesinde 1 Adet Star Marka 9 mm Çapında Ruhsatsız Ateşli Silah ve 7 Adet Fişek, 1 Adet 9 mm Çapında Zoraki Marka Kurusıkı Silah olmak üzere toplamda; 6 Adet Ruhsatsız Ateşli Silah, 2 Adet Kurusıkı Silah, 4 Adet Yivsiz Av Tüfeği ve 273 Adet Fişek ele geçirildi.

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Öğle
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İkindi
17:15
Akşam
20:47
Yatsı
22:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Doruk Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
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