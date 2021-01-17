YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir’de polisten silah operasyonu

Balıkesir’de polisten silah operasyonu

17.01.2021 15:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkeziyle, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 adet ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından il merkezinde yapılan çalışmalarda 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 44 kartuş, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 4 arana şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkeziyle, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 adet ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından il merkezinde yapılan çalışmalarda 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 44 kartuş, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 4 arana şahıs yakalandı. Eş zamanlı operasyonların Ayvalık etabında 1 adet Wizard marka ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 40 adet kartuş ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmalarının aralıksız ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:24
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:40

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Buket Eczanesi
Merkez
Dedebaş Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Burhaniye polisi kurallara uymayanlara göz açtırmıyor

Burhaniye polisi kurallara uymayanlara göz açtırmıyor

Balıkesir’de 200 kırsal mahalle yolu kapalı

Balıkesir’de 200 kırsal mahalle yolu kapalı

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Dursunbey’de yolların kapanmaması için ekiplerin mesaisi sürüyor

Dursunbey’de yolların kapanmaması için ekiplerin mesaisi sürüyor

AK Parti Karesi yaban hayvanlarını unutmadı

AK Parti Karesi yaban hayvanlarını unutmadı

Başkan Cankul sokak hayvanlarını besledi

Başkan Cankul sokak hayvanlarını besledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.