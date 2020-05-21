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Balıkesir’de polisten uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.05.2020 13:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalandıBandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bilgi doğrultusunda şüpheli şahıslara ait araçta arama yaptı.

Balıkesir’de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı
Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bilgi doğrultusunda şüpheli şahıslara ait araçta arama yaptı. Polis ekipleri tarafından 4 şüphelinin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 53 adet uyuşturucu hap, 25.13 gram esrar maddesi, 6.57 gram bonzai maddesi ile 0.27 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis, şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.

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