Balıkesir’de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheliyi gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl merkezinde yapılan çalışmada 3 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 6,78 gram metamfetamin, 24,23 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Edremit İlçesinde yapılan çalışmada 1 şahıs yakalanmış ve yapılan aramalarda; 0,75 gram metamfetamin ele geçirildi. Bandırma İlçesinde yapılan çalışmada 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 0,60 gram bonzai ele geçirilmiş, olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şüpheli T.G. tutuklandı. Erdek İlçesinde yapılan çalışmada 3 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 2 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli Ü.U. Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı

