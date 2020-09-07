Balıkesir’de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonun 9 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl merkezinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda; 2,47 gram esrar ele geçirdi. Edremit İlçesinde yapılan çalışmada 3 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 3,58 gram sentetik bonzai, Bandırma İlçesinde yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 7,81 gram sentetik bonzai, 3,47 gram metamfetamin ele geçirildi. Bigadiç İlçesinde yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda: 5,5 gram esrar ve 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

