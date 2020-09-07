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Balıkesir’de polisten uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonun 9 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl merkezinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonun 9 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl merkezinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda; 2,47 gram esrar ele geçirdi. Edremit İlçesinde yapılan çalışmada 3 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 3,58 gram sentetik bonzai, Bandırma İlçesinde yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 7,81 gram sentetik bonzai, 3,47 gram metamfetamin ele geçirildi. Bigadiç İlçesinde yapılan çalışmada 2 şüpheli şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda: 5,5 gram esrar ve 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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